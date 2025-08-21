Capturan a padre e hijo por extorsionar a un empresario en La Libertad: le exigían pago de S/ 5 mil

Cansado de las constantes amenazas que le hacían los extorsionadores, un empresario hizo la denuncia ante el Departamento de investigación criminal de Trujillo, La Libertad, cuyos agentes realizaron un operativo para capturar a las delincuentes.

La intervención, realizada la tarde de ayer, terminó con la captura de Elfer Bacilio Rodríguez (38) y su hijo menor A. J. B. B. (16), quienes serían parte de la presunta organización criminal “Los Malditos de Alto Trujillo”. Exigían a la víctima S/ 5 mil

ORQUESTADO LA EXTORSIÓN

Según se conoció, un policía fingió ser el empresario amenazado que había aceptado pagar para estar tranquilo. Coordinó la entrega del dinero y cuando pagada, los agentes intervinieron al menor y luego a su padre, quien habría orquestado la extorsión.

Inicialmente padre e hijo señalaban que todo se trataba de una confusión, pero ante las pruebas contundentes (audios e imágenes) aceptaron ser los responsables. Ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, informa Correo.