Anticiclón del Pacífico se acercará al continente este 22 de agosto: ¿qué efectos tendrá?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que el Anticiclón del Pacífico Sur reforzará su presencia sobre el litoral a partir de mañana, viernes 22 de agosto. El fenómeno, clave en la dinámica climática de la región, traerá consigo un notable incremento de la nubosidad, la sensación de frío y la frecuencia de lloviznas en ciudades costeras desde Tumbes hasta Tacna.

LLUVIAS Y TEMPERATURAS BAJO EL PROMEDIO

En Lima Metropolitana se espera que las lloviznas alcancen hasta 1 mm en distritos del sur, 0,5 mm en el centro y oeste, y 0,3 mm en zonas norte y este. Las temperaturas oscilarán entre 16 ℃ y 19 ℃ durante el día, y entre 12 ℃ y 15 ℃ en la noche, intensificando la percepción de frío.

El sur no estará exento. Arequipa podría registrar hasta 3 mm de precipitaciones, mientras que Moquegua y Tacna presentarán acumulados de hasta 2 mm. En tanto, regiones del norte como Áncash, Lambayeque, Piura y Tumbes también tendrán lloviznas ligeras con noches de hasta 13 ℃.

NIVEL ROJO POR FUERTES VIENTOS EN LA COSTA

El Senamhi emitió un aviso de nivel rojo —el más alto de la escala— ante el incremento de vientos moderados a intensos del 22 al 24 de agosto. Se prevén ráfagas de hasta 46 km/h en la costa central, 38 km/h en el norte y 25 km/h en el sur, superando los promedios habituales.

Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo, reducción de visibilidad y complicaciones de salud en personas vulnerables. La institución recomendó tomar precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales, en tanto el anticiclón continuará regulando las condiciones de humedad y frío durante todo el fin de semana.