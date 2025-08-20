PJ dicta prisión suspendida y expulsa a colombianos detenidos en Santa Rosa de Loreto

Carlos Sánchez Ordegón y John Amia López fueron sentenciados por violación a la soberanía extranjera tras ingresar sin autorización al territorio peruano.

El Poder Judicial condenó a un año y cinco meses de prisión suspendida a los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez Ordegón y John Amia López, quienes fueron detenidos el pasado 12 de agosto en el distrito de Santa Rosa, en Loreto, por realizar presuntos trabajos de topografía sin autorización oficial.

La sentencia fue dictada por el Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Loreto, que además dispuso la expulsión inmediata del país de ambos extranjeros, prohibiéndoles su reingreso al territorio peruano durante un periodo de cinco años.

Como parte de la condena, se estableció el pago solidario de una reparación civil de S/ 4 500 en un plazo máximo de 24 horas, bajo advertencia de que, en caso de incumplimiento, la sanción se convertiría en pena privativa de libertad efectiva.

TERMINACIÓN ANTICIPADA

Según precisó el Poder Judicial en un comunicado, el fallo se dio tras un acuerdo de terminación anticipada con el Ministerio Público, en el cual los ciudadanos colombianos reconocieron su responsabilidad en el delito de violación a la soberanía extranjera en agravio del Estado peruano.