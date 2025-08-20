¡Tragedia en el penal de Chimbote! Muere interno tras incendio en segundo piso del establecimiento

Por medio de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que un interno del penal de Chimbote perdió la vida, tras registrarse un incendio en el segundo piso del establecimiento.

De acuerdo al pronunciamiento del INPE, se conoció que la víctima identificada como Diego David Luna Gómez (28), terminó falleciendo en el acto después de haber inhalado humo tóxico en las inmediaciones del baño.

TRATARON DE SALVARLO

En la versión compartida por la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) se halló al recluso en un estado inconsciente por lo que tuvieron que llevarlo hacía el Hospital La Caleta.

A pesar de los esfuerzos que hicieron los médicos del nosocomio, se confirmó en horas de la tarde del martes 19 de agosto su deceso, el cual habría sido debido a las graves quemaduras en sus rostros y extremidades.