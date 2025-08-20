Cordillera Blanca: Huaraz bajo amenaza por deshielo y desbordes de lagunas

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) advirtió que Huaraz y otras localidades del Callejón de Huaylas enfrentan un riesgo latente por el deshielo acelerado de la Cordillera Blanca, que amenaza con provocar avalanchas, aluviones y desbordes de lagunas.

Para reducir el impacto de una posible catástrofe, el Gobierno anunció la instalación de sistemas de alerta temprana en zonas críticas de la región. El plan, presentado por el IGP, contempla la implementación de sensores de presencia, equipos de medición de velocidad de flujo y cámaras infrarrojas en varias lagunas.

PUNTOS CRÍTICOS

Los dispositivos serán instalados en la laguna de Parón, Llaca, Palcacocha y en la vertiente sur del nevado Huascarán, puntos considerados altamente vulnerables. Estas medidas serán ejecutadas en el marco de un convenio interinstitucional con la Mancomunidad del Callejón de Huaylas.

De acuerdo con el jefe del IGP, Hernando Tavera, la instalación de estos sistemas de monitoreo se completará en un plazo de seis meses y permitirá prevenir deslizamientos de sedimentos, así como generar información en tiempo real para activar las alertas.