Indecopi multa con medio millón de soles al Real Plaza de Trujillo por incumplir medidas cautelares

La Oficina Regional del Indecopi en La Libertad resolvió aplicar una sanción coercitiva contra la empresa Real Plaza S.R.L. por no acreditar en su totalidad el cumplimiento de las disposiciones dictadas luego del colapso del techo del patio de comidas ocurrido el pasado 21 de febrero en el centro comercial de Trujillo. Según el comunicado, “se impuso una multa coercitiva de 100 UIT, equivalente a S/ 535 000, por no acreditar de manera oportuna y total el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger a los consumidores afectados”. La entidad recordó que este tipo de sanción “es inapelable, conforme a lo contemplado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor”.

Medidas incumplidas y exigencias adicionales

El organismo fiscalizador señaló que, si bien “el cierre temporal del centro comercial continúa vigente”, la empresa no presentó documentación que acredite de forma completa las demás obligaciones impuestas tras la tragedia, como la cobertura de gastos médicos, los pagos de sepelio y la identificación de afectados indirectos. Para que se autorice la reapertura, Real Plaza deberá entregar “un informe técnico estructural visado por el Colegio de Ingenieros del Perú que garantice la seguridad de todas las edificaciones”, además de un “plan de contingencia para la remoción de los escombros” con garantías para los consumidores.

De acuerdo con la Resolución Final N.° 0590-2025/INDECOPI-LAL, la Comisión también precisó que las medidas cautelares fueron modificadas para que la empresa realice “el reembolso de los gastos médicos y de sepelio de las personas heridas y fallecidas que ya han sido plenamente identificadas durante el procedimiento”. La entidad aclaró que, en un primer momento, esas medidas eran de carácter general y no detallaban a los consumidores directamente afectados.

Finalmente, Indecopi confirmó que la compañía presentó un recurso de apelación sobre este punto. “Este será evaluado y resuelto por la Sala Especializada en Protección al Consumidor en el momento que corresponda”, puntualizó el comunicado. Mientras tanto, la sanción económica de 100 UIT ya quedó firme y deberá ser asumida por la administradora del centro comercial.