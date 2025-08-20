Megaoperativo desarticula red que habría favorecido a exfuncionarios en Piura

Ocho exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura fueron detenidos este miércoles durante un amplio operativo ejecutado por la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía de la Nación en varias regiones del país. Las acciones alcanzaron a Lima, Chiclayo, Iquitos, Cerro de Pasco y Amazonas, donde también se realizaron allanamientos vinculados al caso.

Las autoridades sostienen que los intervenidos formarían parte de la presunta organización criminal denominada “Los Sanitarios de la Corrupción”, dedicada a manipular procesos de licitación en favor de empresas contratistas. La investigación apunta a un contrato suscrito con el consorcio Hospital Piura para la construcción de un centro de salud, que incluía expediente técnico, ejecución y equipamiento.

Pagos por bienes que nunca llegaron

Según las pesquisas, en febrero de 2021 se aprobó una adenda que permitió el pago de más de 815 mil soles a favor de la contratista, pese a que los equipos biomédicos comprometidos no fueron entregados en la fecha estipulada. Esta situación derivó en la apertura de un proceso por colusión agravada contra exfuncionarios regionales y representantes de las compañías implicadas.

Entre los arrestados figuran Saúl Abán Zurita y Wilmer Wiesse Ruiz, ambos exgerentes de Infraestructura del GORE Piura; Jim Henry Merino Merino, exabogado de la Oficina de Obras; Rodolfo Jiménez, exdirector de Obras; y Miriam Elizabeth Acuña Tenorio, gerente general de la empresa supervisora. Asimismo, fueron detenidos Diego Jonathan Quispe Centurión en Amazonas, Fernando Arturo Elías Zulueta en Chiclayo y Moisés Salazar en Pasco.