Banco de la Nación lanzará créditos hipotecarios para compra de terrenos

La información fue confirmada por Piero Flores, subgerente de banca personal del Banco de la Nación, quien explicó que la medida se desarrolla en coordinación con el Fondo MiVivienda. Según indicó, la meta es poner en marcha los préstamos antes de que termine el año, de manera que los beneficiarios puedan aprovechar la oferta de terrenos disponible en distintas regiones del país.

¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER AL NUEVO CRÉDITO?

El beneficio estará dirigido principalmente a personas que no cuentan con vivienda propia ni posibilidad de acceder a una mediante los créditos hipotecarios tradicionales. Flores destacó que muchos empleados públicos enfrentan dificultades para adquirir un departamento debido a sus ingresos, por lo que esta alternativa les permitirá comprar un terreno como activo inicial y construir una vivienda en el futuro.

El Banco de la Nación enfatizó que la nueva línea de financiamiento no solo busca aliviar las restricciones económicas de los potenciales compradores, sino también fomentar la formalización de la propiedad de terrenos, lo que a largo plazo contribuirá al ordenamiento urbano y a la planificación de ciudades.

CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN CURSO

Actualmente, la entidad financiera mantiene su programa de préstamos hipotecarios para trabajadores del sector público en diversas regiones del país. De acuerdo con cifras oficiales, ya se han otorgado 6 mil 200 créditos destinados a soluciones de vivienda, y cada mes se conceden entre 90 y 100 más. Con el nuevo producto enfocado en terrenos, el Banco de la Nación espera ampliar el acceso a la vivienda y atender a un mayor número de familias peruanas.