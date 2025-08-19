Incendio forestal arrasa sembríos en Huancavelica: pobladores piden ayuda para controlar el fuego

Un incendio forestal viene arrasando gran cantidad de sembríos en el centro poblado Antacancha, distrito de Aurahua, provincia de Castrovirreyna, en la región Huancavelica. Según los moradores el fuego inició la tarde de ayer.

Hasta el momento se desconoce cómo empezó el siniestro, pobladores indican que el fuego se propaga rápidamente debido a los fuertes vientos, temen que las llamas afecten las viviendas, por lo que piden ayuda a las autoridades.

SIN TELÉFONO NI INTERNET

Asimismo, los vecinos dijeron que la zona donde se registra el siniestro es alejada y de difícil acceso; por eso exigen a las autoridades municipales el envió de bomberos y equipos especiales para combatir las llamas, informa RPP.

Revelaron también que en Antacancha no hay señal de telefonía ni Internet por eso demoraron en informar sobre el incendio. Además, en la zona hay pobladores que se dedican a la ganadería y ya han sido afectados por el fuego.