Alerta roja por bajas temperaturas: 13 provincias registrarán valores históricos bajo cero

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta roja ante el ingreso de una masa de aire frío que provocará temperaturas mínimas históricas en la sierra centro y sur del Perú. El organismo precisó que este evento afectará principalmente a las regiones de Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna.

13 PROVINCIAS EN RIESGO POR FRÍO EXTREMO

Según el Aviso N° 283, las provincias incluidas en la alerta son: Arequipa provincia, Castilla y Caylloma (Arequipa); Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro (Moquegua); Puno provincia, Chucuito, El Collao, Lampa y San Román (Puno); además de Tacna provincia, Candarave y Tarata (Tacna). El Senamhi advirtió que, en estas zonas, la temperatura nocturna podría descender hasta los -17°C.

El organismo detalló que en la sierra centro se esperan valores mínimos cercanos a los -5°C en localidades ubicadas sobre los 3200 metros sobre el nivel del mar, mientras que en la sierra sur, por encima de los 4000 metros, se alcanzarán los valores más críticos. La alerta roja estará vigente el martes 19 de agosto.

IMPACTO EN LA SALUD Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS

El Senamhi instó a la población a protegerse ante el descenso extremo, ya que estas condiciones pueden afectar la salud, especialmente de niños y adultos mayores, además de poner en riesgo la agricultura y la ganadería de subsistencia en comunidades altoandinas. Las autoridades locales recomendaron el uso de ropa térmica, evitar cambios bruscos de temperatura y resguardar a los animales de crianza.

PRONÓSTICO PARA EL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO

Para el miércoles 20, el nivel de riesgo descenderá a alerta naranja. Se esperan temperaturas mínimas de -2°C en la sierra centro y hasta -14°C en la sierra sur. En este escenario, 17 provincias de Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna continuarán bajo vigilancia meteorológica debido a las persistentes noches heladas que afectarán la región andina.