Uva peruana en riesgo: suspenden importación en Ecuador tras detectar plaguicidas

La uva peruana, considerada uno de los principales productos de exportación del país, enfrenta ahora un reto comercial y sanitario en su ingreso al mercado ecuatoriano. El caso ha generado preocupación en el sector agroexportador por la posible repercusión en la imagen del producto en otros destinos internacionales.

RESIDUOS POR ENCIMA DE LOS LÍMITES PERMITIDOS

Según informó el portal especializado Portal Frutícola, Agrocalidad detectó la presencia de sustancias como Chlorpyrifos, Iprodione, Methomyl y Monocrotophos en cuatro muestras analizadas en el Puesto de Inspección Fronteriza de Huaquillas – CEBAF. Estos productos superaban los Límites Máximos de Residuos (LMR) establecidos por Ecuador.

El informe también reveló la detección de Carbendazim, prohibido en territorio ecuatoriano desde 2019, lo que encendió las alertas sobre los sistemas de control fitosanitario del Perú. Cabe señalar que en el país, el uso de Chlorpyrifos se encuentra prohibido desde 2023, de acuerdo con la Resolución Directoral N° 0032-2023-MIDAGRI-SENASA.

EXIGENCIA DE PLAN DE MITIGACIÓN

La autoridad ecuatoriana sostuvo que estas sustancias representan un riesgo para la salud de sus consumidores y solicitó medidas inmediatas a las autoridades peruanas. La suspensión se mantendrá hasta que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) del Perú presente un plan oficial de mitigación de riesgos coordinado con Agrocalidad.

Este plan deberá garantizar la trazabilidad del origen de la contaminación y asegurar que futuros envíos de uva peruana cumplan con las exigencias de inocuidad alimentaria del mercado ecuatoriano, a fin de restablecer la confianza comercial en el producto.