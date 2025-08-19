La Libertad: padre de familia es asesinado a balazos a una cuadra de colegio

Tras el hecho, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a un hombre de nacionalidad extranjera.

Un violento crimen conmocionó al distrito de Florencia de Mora, en la región La Libertad. Un padre de familia, de aproximadamente 27 años, fue asesinado de múltiples disparos a solo una cuadra de un colegio.

De acuerdo con las pericias de Criminalística, en la escena del crimen se hallaron al menos nueve casquillos de bala, lo que confirma la ferocidad del ataque. La víctima murió de manera instantánea.

Tras el hecho, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a un hombre de nacionalidad extranjera, aún en proceso de identificación, acusado de ser el presunto sicario responsable del homicidio.

POSIBLE AJUSTE DE CUENTAS

La primera hipótesis policial apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque las autoridades no descartan otros móviles en el caso.