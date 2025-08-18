INDECI advierte sobre incremento de temperatura en la sierra norte y centro

NOTA DE PRENSA

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda medidas de preparación ante el aviso meteorológico N.° 284 (nivel naranja) del SENAMHI, que anuncia el incremento de la temperatura diurna de moderada a fuerte intensidad en la sierra de los departamentos Amazonas, Áncash, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y San Martín, del miércoles 20 al viernes 22 de agosto.

De acuerdo al pronóstico, se prevén temperaturas máximas entre 25 °C y 32 °C en la zona norte, y entre 25 °C y 30 °C en el centro. Asimismo, se espera escasa nubosidad al mediodía, lo que favorecerá el aumento significativo de la radiación ultravioleta (UV). Además, se presentarán ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, especialmente en horas de la tarde.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación, el INDECI recomienda a la población aplicarse bloqueador y protector solar, si se está expuesto a la radiación solar, así como usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta; asimismo, se sugiere beber abundante líquido, no ingerir comidas y refrescos que no tengan refrigeración, ni exponerse de forma directa a los rayos de sol.

Del mismo modo, debe asegurarse que los pescados, mariscos y carnes rojas se encuentren frescos para evitar intoxicación. Asimismo, se recomienda mantener una ventilación adecuada en casa y centro de labores, así como utilizar colores claros en la ropa, evitar las actividades físicas entre las 10 y las 17 horas, y procurar tener en casa sobres de suero oral.

El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.