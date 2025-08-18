Héctor Acuña sobre criminalidad en La Libertad: “Autoridades debemos asumir responsabilidades”

Ante los constantes hechos criminales que se registran en La Libertad, el congresista Héctor Acuña, hizo un llamado a las diversas autoridades de las entidades del país, para que puedan asumir la culpabilidad por la ola delincuencial que no solo azota a la región, sino otras ciudades.

"En verdad que creo que tenemos que asumir responsabilidades las autoridades. Es cierto que esto ha venido de menos a más y por muchos años, creo que estamos hablando de 15 a 20 años. Pero que no se ha llegado a este extremo, donde realmente ahora ya la zozobra es la ciudad completa. Ya no diferencian de quién se trata posiblemente", comentó en RPP.

ACTIVIDADES ILÍCITAS GANAN TERRENO EN LA REGIÓN

De acuerdo a Héctor Acuña, las gobernantes que han pasado por el sillón de la ciudad, no se han enfocado a erradicar las actividades ilícitas que se registran continuamente en la región, por lo que actualmente se están pagando las consecuencias.

“En los gobiernos regionales, que ellos han tenido durante los últimos años el control de la minería, de la pequeña minería, y donde sabemos que a la fecha se resisten en los controles”, comentó el parlamentario y hermano de César Acuña.