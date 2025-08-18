Hoy 18 de agosto: IGP reporta sismo de 5.1 en Arequipa

Esta mañana se reportó un temblor en la región de Arequipa, a 18 kilómetros al oeste de Aplao, Castilla, a las 7:47 a.m. según informó en sus redes sociales el Instituto Geofísico del Perú (IGP). La profundidad fue de 112 kilómetros y la intensidad fue clasificada en III en Aplao.

Usuarios de la red X señalaron que el movimiento se sintió muy fuerte y el COEN Indeci reportó que el sismo ocurrió en el continente y no en el mar.

¿QUÉ ES UN SISMO?

De acuerdo al presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, un sismo se asocia a la ruptura abrupta o violenta de rocas que se encuentra bajo la superficie producto de un proceso de compresión o deformación y a partir de ese punto se liberan ondas de calor y elásticas.

RECOMENDACIONES EN CASO DE SISMOS

Indeci te brinda las siguientes recomendaciones para saber cómo actuar en caso de sismo.

- Conserva la calma en todo momento; evalúa la situación y ayuda a los demás. Ejecuta lo practicado.

- Aléjate de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la Vía de Evacuación.

- Si no puedes salir, ubícate la Zona de Seguridad Interna previamente identificada, como al costado de las columnas o muros estructurales o cerca de la caja del ascensor.

- Evacúa con tu Mochila para Emergencias.