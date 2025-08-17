Abandonan a recién nacido en un parque de Tacna: fue internado de emergencia en hospital

Un bebé de solo 10 días de nacido fue abandonado la noche del viernes en una banca del parque José Abelardo Quiñones, en el centro poblado La Esperanza, distrito Alto de la Alianza, en la región Tacna.

Una transeúnte halló al recién nacido que no paraba de llorar, inmediatamente alertó al personal de serenazgo, que traslado al menor a emergencia del hospital Hipólito Unanue, donde quedó internado.

UBICAR A LA MADRE

Según las cámaras de seguridad, el abandono se registró alrededor de las 20:45 horas. Trascendió que el caso fue calificado preliminarmente como presunto delito de exposición de menor al peligro.

El representante del Ministerio Público dispuso que el personal policial de la sección Delitos y Falta de la comisaría Gonzáles Vigil profundice las investigaciones para ubicar a la madre o familiares del infante.