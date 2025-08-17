Nacionales

Chancay: capturan a integrantes de banda ‘Los terribles’ que robaron camión cargado con mercadería

El camión con la mercadería robada fue recuperado cuatro horas después del hurto. Los productos fueron devueltos a sus legítimos propietarios.

En un amplio operativo, agentes de la Policía Nacional capturaron a tres integrantes de la banda ‘Los terribles’, quienes habían robado un camión cargado con 30 toneladas de productos de limpieza.

La intervención se registró en el kilómetro 19 de la Panamericana Norte, en la vía conocida como Pasamayo, en Chancay, trascendió que la mercadería sustraída está valorizada en unos 100 000 soles.

PRODUCTOS DEVUELTOS

El camión con la mercadería robada fue recuperado cuatro horas después del hurto. Los productos fueron devueltos a sus propietarios, quienes formalizaron la denuncia en la comisaría del sector, informa RPP.

Los detenidos, dos ciudadanos peruanos y un argentino, han sido puestos a disposición de la  División de Investigación Criminal de Chancay para continuar con las diligencias correspondientes.


