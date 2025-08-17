Huánuco: reo aprovecha traslado a hospital para fugar con apoyo de cómplices armados

Oswaldo Jaramillo, un interno del penal de Potracancha, en Huánuco, condenado por feminicidio en grado de tentativa y tenencia ilegal de armas, escapó del hospital Hermilio Valdizán, donde fue trasladado para recibir atención médica.

Según se conoció, cuatro sujetos armados, haciéndose pasar como enfermeros ingresaron al nosocomio la madrugada del 16 de agosto, redujeron al policía que custodiaba al reo, lo despojaron de su arma y se llevaron a Jaramillo Inga.

EN POCOS MINUTOS

Tras conocerse la fuga, la Policía Nacional desplegó un amplio operativo en distintos puntos de Huánuco, instalando puestos de control en carreteras, terminales terrestres y zonas periféricas de la ciudad, pero no lograron recapturar al recluso.

Las autoridades no descartan que el interno contara con el apoyo de algunos trabajadores del nosocomio, pues sus cómplices actuaron en pocos minutos, ya que conocían el tópico donde estaba el reo y la puerta de salida que a esa hora no tenía vigilancia.