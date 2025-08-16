Ministerio de Cultura promueve la identidad cultural, arte amazónico y lucha contra la discriminación en distrito de Santa Rosa, Loreto

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto, participó en la Feria Multisectorial de Servicios, realizada en el distrito de Santa Rosa, provincia de Mariscal Ramón Castilla, región Loreto, que contó con la presencia de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Esta actividad, desarrollada en la plaza central del distrito, brindó a la ciudadanía acceso a información sobre los servicios y programas que impulsa el sector Cultura, en el marco de la Campaña Cívica Multisectorial.

Durante la jornada, se realizó el primer taller de identidad cultural y arte amazónico, con la participación de estudiantes y docentes de la región, y la Biblioteca Nacional del Perú realizó una entrega de libros educativos para estudiantes de nivel inicial y primaria del distrito.

Asimismo, se difundió la campaña “Yo me identifico con orgullo en los censos 2025”, resaltando que, entre agosto y octubre, se consultará a la población sobre su identificación étnica y las lenguas indígenas u originarias aprendidas en la niñez, con el fin de promover el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural.

De igual manera, se brindó información sobre la Red Nacional de Mujeres Indígenas u Originarias y Afroperuanas Emprendedoras (Red MIA), plataforma que visibiliza emprendimientos basados en conocimientos y prácticas tradicionales, promueve su acceso a mercados locales, nacionales e internacionales, y fortalece el liderazgo y la participación de las mujeres en sus comunidades.

También se promovió la estrategia “Perú sin Racismo”, que fomenta la igualdad de oportunidades y el diálogo intercultural, recordando a la ciudadanía la disponibilidad de la línea gratuita 1817 para reportar actos de discriminación étnico-racial.

Finalmente, se brindó información para la inscripción en el Rentoca, la base de datos oficial del Ministerio de Cultura, que permite identificar, localizar y caracterizar a las personas naturales y jurídicas vinculadas a las artes, las industrias culturales y el patrimonio cultural de la Nación.

La feria reunió a diversos sectores del Ejecutivo, entre ellos los ministerios de Salud, Educación, Defensa y Desarrollo e Inclusión Social, en un esfuerzo conjunto por acercar los servicios del Estado a las comunidades más alejadas del país.

Con estas acciones, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso de acercar sus servicios a las comunidades fronterizas, promoviendo el respeto por la diversidad cultural y el reconocimiento de los pueblos indígenas del Perú.