Puno: al menos 7 muertos y más de 20 heridos, varios de ellos graves, deja choque de bus y tráiler

Según primeras informaciones, al menos 7 muertos y más de 20 heridos dejó el choque entre un bus y un tráiler, el suceso se registró anoche en el kilómetro 244 de la vía Arequipa-Juliaca, distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa, región Puno.

Viajeros de otras unidades, al percatarse de la tragedia, alertaron a los policías y bomberos, quienes tras un arduo trabajo, rescataron a los heridos y fallecidos, que estaban atrapados entre los fierros retorcidos de las unidades siniestradas.

CAOS VEHICULAR

Varios de los heridos fueron hospitalizados en condición grave, lo que podría aumentar el número de fallecidos en las próximas horas. Familiares de los lesionados llegaron a los nosocomios y se mostraron consternados por lo sucedido.

El accidente generó caos vehicular, ya que el bus interprovincial y el tráiler terminaron recostados en la vía, bloqueando el tránsito. Las unidades lograron ser remolcadas recién la madrugada de este sábado, restableciéndose la circulación.