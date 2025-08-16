César Acuña no tiene responsabilidad por ola de criminalidad en La Libertad, asegura congresista Salhuana

El legislador Eduardo Salhuana señaló que el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, no tiene responsabilidad directa en la ola de criminalidad que afecta dicha región, donde el último jueves, un atentado con explosivos en la ciudad de Trujillo dejó siete heridos.

“El manejo de la seguridad ciudadana es responsabilidad de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Los gobiernos regionales coadyuvan en esa tarea. En el caso de La Libertad, se invirtió más de 80 millones de soles y se han adquirido equipos”, dijo.

CERRAR FILAS

Asimismo, el representante del partido Alianza Para el Progreso (APP), organización política fundada por Acuña Peralta, indicó que la falta de resultados en la lucha contra la delincuencia responde a un “fracaso general de las políticas de seguridad ciudadana a nivel nacional”.

“Lo de ayer en Trujillo (la explosión en la vivienda) es totalmente inaceptable, censurable y creo que toda la sociedad tenemos que cerrar filas también en torno a la lucha contra la criminalidad que azota al país”, manifestó Salhuana Cavides en entrevista con RPP.