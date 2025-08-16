Alcalde de Trujillo pide trabajo coordinado del sistema de justicia para que criminales no terminen libres

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, pidió al Ejecutivo acciones inmediatas que permitan la captura de los criminales que dinamitaron, la noche del jueves, una casa ubicada en la cuadra 8 de la avenida Perú, atentado que dejó siete heridos.

Asimismo, propuso instalar un régimen de juzgamiento especial -al estilo antiterrorista- para los casos de delincuencia agravada. El burgomaestre también exigió al sistema de justicia un trabajo coordinado para evitar que malhechores queden libres.

MODIFICAR LA LEY

“Exigimos más seguridad y que de una vez por todas la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial metan presos y no dejen libres a los delincuentes”, dijo Reyna Rodríguez en la sesión del Consejo de Estado Regional de Emergencia.

“No solo se trata de modificar la ley. Todo el aparato de justicia está fallando. No puede ser que en el Poder Judicial pasen audiencias tras audiencias y no se pueda condenar a los delincuentes”, agregó indignado la autoridad edil.