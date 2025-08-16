Al menos un muerto y dos heridos graves deja violento choque de automóvil y volquete en Puno

Según información preliminar, un muerto y dos heridos graves dejó el violento choque de un automóvil y un volquete, el suceso se registró la tarde de ayer en el kilómetro 54 de la carretera Juliaca-Arequipa, en la región Puno.

Testigos refieren que la peor parte se la llevaron los ocupantes del auto, pues el chofer murió de forma instantánea y sus dos acompañantes terminaron con heridas graves. El conductor del volquete resultó con lesiones leves.

EXCESIVA VELOCIDAD

El auto iba de Arequipa con dirección a Juliaca, mientras el volquete circulaba en sentido contrario. El accidente provocó el cierre de la vía por tres horas, luego que las unidades fueron retiradas de la autopista se reanudó el tránsito.

La Policía de Carreteras y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para determinar las causas de este fatal accidente. Trascendió que ambas unidades circulaban a excesiva velocidad.