César Acuña exige a Dina Boluarte estado de sitio en Trujillo tras atentado con dinamita

El gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, solicitó a la presidenta Dina Boluarte que disponga el estado de sitio en Trujillo, luego del atentado con dinamita ocurrido la noche del jueves 14 de agosto. Calificó el hecho como un acto terrorista que, según dijo, “tiene que cortarse de raíz”.

Acuña recordó que el artículo 137 de la Constitución permite aplicar esta medida en casos extremos, evitando así que se repitan episodios similares. “Hay experiencias y está en la Constitución. Aplicando este artículo, Trujillo puede declararse en estado de sitio”, afirmó el gobernador.

El ataque con explosivos se registró en la cuadra 8 de la avenida Perú, dejando al menos veinte inmuebles gravemente afectados. Según las pesquisas preliminares, se usaron entre 15 y 20 cartuchos de dinamita, y el atentado estaría vinculado a disputas entre bandas criminales como “Los Pulpos”, “Los Pepes” y “La Jauría”.

El líder regional recordó que en enero pasado una sede de la Fiscalía en Trujillo también fue blanco de un atentado. “Si no se actúa, en cuatro o seis meses puede repetirse. Por eso pido que se declare en estado de sitio y se aplique el artículo 137”, reiteró Acuña, señalando que se debe prevenir nuevas tragedias.

LEY DE “TERRORISMO URBANO”

Finalmente, instó al Congreso a aprobar la denominada “ley de terrorismo urbano”, que busca endurecer sanciones contra organizaciones delictivas que usan explosivos. También pidió al Gobierno respaldar la iniciativa. “Pónganse de acuerdo por el país, o acaso defienden al delincuente”, cuestionó el líder de APP.