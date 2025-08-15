Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025: ¿A qué hora inicia?

A un año más de conmemorarse 18 años del terremoto de 7.9 que sacudió a la ciudad de Pisco en 2007, este viernes 15 de agosto se desarrollará el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro con la consigna de tener una población alertada ante cualquier desastre natural.

¿QUIÉNES Y A QUE HORA INICIA?

Este simulacro inicia a las 3:00 p.m., hora en la que integrantes que participarán serán los miembros de la PNP y Fuerzas Armadas, se harán presenten en este evento. Del mismo, autoridades de los Gobiernos regionales, nacionales y locales.

También se harán presente, los Bomberos Voluntarios del Perú, así como integrantes de mercados, oficinas, empresas y comunidad organizadas, y alumnos de instituciones públicas y privadas, esto con la consigna de que puedan tomar acciones ante cualquier evento natural.

Cabe mencionar que, que al momento que suceda el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro, las alarmas sonarán, por lo que, los ciudadanos deben evacuar al lugar más seguro. No olvidar que es primordial contar con una mochila de emergencia.