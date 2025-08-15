Ciudadanos de Trujillo tildan de ‘corrupto’ a ministro del Interior: “Igual que Acuña”

Tras la explosión con dinamita en una casa de Trujillo en horas de la noche del último 14 de agosto, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Malaver, llegó hasta la zona afectada para realizar la supervisión necesaria en compañía de altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), pero no tuvo un gran recibimiento.

Durante su recorrido, los ciudadanos de la región no se quedaron callados y arremetieron contra el integrante del gabinete encabezado por Eduardo Arana, llegando a compararlo con el gobernador de La Libertad, César Acuña. "Corrupto, igual que Acuña", "Se burlan de nosotros y se van”, fueron uno de los comentarios que lanzaron los vecinos.

¿QUIÉNES ESTARÍAN DETRÁS DEL ATENTADO?

En conversación con los medios de comunicación, el ministro del Interior, manifestó que este atentado con explosivos en Trujillo ha sido producto a los conflictos que habrían iniciado tres bandas criminales que buscan apoderarse de la región.

“La hipótesis nos indica que sería una disputa entre ‘Los Pulpos’, una facción de ‘Los Pepes’ y ‘La Jauría’, razón por lo que se ha ordenado el despliegue inmediato de agentes en la zona de la detonación”, comentó el titular del Mininter en Trujillo.