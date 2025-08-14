Tres menores murieron en un accidente de tránsito en el Cusco: vehículos impactaron frontalmente

Según primeros informes, tres menores, dos de 17 años y uno de 15 años, murieron al chocar frontalmente el auto en el que viajaban contra una camioneta en la carretera Cusco-Urcos, a la altura del distrito de Oropesa, provincia cusqueña de Quispicanchi.

En el vehículo se trasladaban en total cinco adolescentes, el conductor era uno de los muchachos que tenía 17. Los otros dos restantes se encuentran heridos y tenían 15 y 14 años. Los menores iban desde el distrito de Oropesa a la ciudad de Cusco.

IDENTIDADES EN RESERVA

Los menores viajaban de esa localidad a la Ciudad Imperial para participar en una festividad. El muchacho que manejaba no tenía licencia de conducir. Habían salido por la mañana de Oropesa y cuatro otras después impactaron contra la camioneta.

Por otro lado, en la camioneta viajaban tres adultos que resultaron ilesos, sus identidades al igual que la de los menores se mantiene en reserva. Un equipo especial de agentes policiales del Cusco investiga la causa que originó el mortal accidente.