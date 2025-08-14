Incendio reduce a cenizas más de 40 casas en La Rinconada: decenas de familias lo perdieron todo

Un incendio redujo a cenizas más de 40 casas del centro poblado La Rinconada, ubicado en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, región Puno. Decenas de familias lo perdieron todo en el siniestro, por lo que piden urgente ayuda.

Por las condiciones de las casas —construidas con madera, cartones y calaminas— el fuego se propagó rápidamente. Pese a los esfuerzos de los vecinos, policías y serenos, las llamas se tornaron incontrolables en minutos y arrasaron con todo a su paso.

EVALUACIÓN DE DAÑOS

Los moradores intentaron rescatar sus televisores, refrigeradores, muebles, camas, frazadas y otros enseres, pero gran parte se perdió en medio del voraz incendio. “No pudimos salvar nada, todo quedó reducido a cenizas”, manifestó uno de los afectados.

Tras más de dos horas de intenso trabajo, se logró controlar el fuego. Esta mañana las autoridades iniciaron la evaluación de daños para determinar las pérdidas y coordinar posibles ayudas a todas las familias damnificadas por el siniestro, informa Correo.