DNI electrónico gratis: estas son las sedes y horarios para recibirlo el 15 de agosto

Se hará la entrega del documento sin costo en jornadas especiales para menores y ciudadanos que no lo recogieron antes.

El DNI electrónico, una versión digital del documento tradicional que incorpora un chip para garantizar la identificación y autenticidad en trámites digitales, estará disponible de forma gratuita en dos municipios del país.

DÓNDE Y CUÁNDO SERÁ LA ENTREGA DEL DOCUMENTO

En Huaraz, la Municipalidad Distrital de Independencia anunció que los días 14 y 15 de agosto se realizará una campaña dirigida a niños y adolescentes de entre 0 y 17 años. El trámite podrá efectuarse en la Oficina de Registro Civil, de 8:30 a.m. a 1:00 p.m., sin costo alguno.

Por su parte, la Municipalidad de Punta Hermosa informó que el 15 de agosto se entregará el DNI electrónico a las personas que no lo recogieron en campañas anteriores. La jornada se desarrollará de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en el frontis del local de Servicios a la Ciudad, junto al Mercado Municipal.

Para acceder a este beneficio, los ciudadanos deberán presentar el recibo del trámite realizado previamente o su DNI anterior. En el caso de menores de edad, el documento deberá ser recogido por el padre o madre que gestionó la solicitud.