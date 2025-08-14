Conoce la temática de la nueva moneda de un sol emitida por el Banco Central de Reserva

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) anunció la puesta en circulación de una moneda de plata dedicada a los 100 años de la reincorporación de la provincia de Tarata, en la región Tacna, al país. Esta pieza numismática, de edición limitada, se emite con una tirada de solo 5,000 unidades y será considerada de curso legal, coexistiendo con las monedas que actualmente circulan.

La acuñación, oficializada mediante la Circular N.° 0014-2025-BCRP publicada en El Peruano, presenta un diseño que combina elementos históricos y culturales. En su reverso, se aprecia la plaza principal de Tarata con la iglesia de San Benedicto en primer plano, acompañada de los andenes agrícolas que aún están en uso. En la parte superior, se inscribe la frase “Reincorporación de Tarata al Perú” junto al periodo conmemorativo “1925-2025”.

Foto: Andina

Entre sus especificaciones técnicas destacan: