Cortes de agua en Lima HOY: conoce que distritos tendrán restricción del servicio este jueves 14 de agosto

Residentes de San Isidro, Lince, Comas, Ate, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Cerro Colorado deberán prepararse para cortes temporales del suministro de agua.

Las empresas encargadas del suministro de agua en Lima y Arequipa, es decir, Sedapal y Sedapar respectivamente, ha anunciado cortes temporales del servicio en varios distritos de la capital y en Cerro Colorado durante los días 14 y 18 de agosto de 2025. Estas interrupciones, motivadas por trabajos de mantenimiento como limpieza de reservorios y ejecución de empalmes, afectarán a múltiples zonas urbanas y asociaciones residenciales. A continuación, se detallan las áreas impactadas, los horarios y los motivos de los cortes para que los residentes puedan tomar las previsiones necesarias.

Corte de Agua en Cerro Colorado - 14 de Agosto

Motivo : Realización de un empalme en la red de agua.

Zonas afectadas : Urbanización Teresa de Jesús.

Horario : Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. del 14 de agosto de 2025.

Corte de Agua en Cerro Colorado - 18 de Agosto

Motivo : Ejecución de empalme en la infraestructura hídrica.

Zonas afectadas : Sector N-49A, Ampliación Alto Cenepa, Asociación de Vivienda Héroes del Cenepa (Zonas 15, 16, 17 y 18).

Horario : Desde las 8:00 a.m. hasta las 1:00 p.m. del 18 de agosto de 2025.

Corte de Agua en San Juan de Miraflores - 14 de Agosto

Motivo : Limpieza de reservorios para garantizar la calidad del agua.

Zonas afectadas : Sector 302, Asentamiento Humano Cerro Histórico, P.J. Jesús Poderoso, Urbanización Popular Pamplona Baja, Urbanización Popular Ciudad de Dios, Asociación El Progreso, Urbanización María Misionera, Urbanización Villa Panamericana, Asentamiento Humano Horacio Zevallos (Mz. D Lt. 2A), Asentamiento Humano Los Sauces, Asentamiento Humano 6 de Julio.

Horario : Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. del 14 de agosto de 2025.

Corte de Agua en Ate - 14 de Agosto

Motivo : Mantenimiento de reservorios.

Zonas afectadas : Sector 182, Asociaciones Las Praderas de Pariachi (I, II, III, IV etapa), Los Portales de Pariachi, El Manantial, Los Ficus de Pariachi, San Francisco de Pariachi, Los Portales de Gloria, Unión de Pariachi, 14 de Abril Esquema Pariachi, Junta Propietarios Nuevo Amanecer, Los Olivos (I, II, III, IV etapa), Las Mercedes de Ate (I, II, III etapa), Philadelphia (II y IV etapa), Asociación Civil Pariachi (III etapa), Asentamientos Humanos El Mirador de Pariachi y Alto Los Ángeles de Pariachi.

Horario : Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. del 14 de agosto de 2025.

Corte de Agua en San Isidro - 14 de Agosto

Motivo : Trabajos de empalme en la red de distribución.

Zonas afectadas : Urbanizaciones Country Club, Orrantia, San Felipe, San Isidro, Santa Rosa; comprendidas entre las avenidas Guillermo Prescott, General Felipe Salaverry, Faustino Sánchez Carrión y Javier Prado Oeste (Sector 28).

Horario : Desde las 12:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. del 14 de agosto de 2025.

Corte de Agua en Lince - 14 de Agosto

Motivo : Ejecución de empalme en la infraestructura.

Zonas afectadas : Cercado, Agrupación Hipólito Unanue; comprendidas entre las avenidas Guillermo Prescott, César Canevaro, Jr. Mariscal Miller, Julio C. Tello, Carlos Alayza y Roel, Joaquín Bernal, Arenales y Pedro Conde (Sector 28).

Horario : Desde las 12:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. del 14 de agosto de 2025.

Corte de Agua en Comas - 14 de Agosto

Motivo : Limpieza de reservorios.

Zonas afectadas : Sector 346, Urbanización La Alborada, Asentamiento Humano San Juan Bautista, Asociaciones Manantiales del Pinar, Chacra Cerro (2da etapa), Nueva Amazona, El Roble, Buena Ventura Valladares, María Teresa de Calcuta, Nuevo Sol (II etapa), Villa Ávalos, Villa Izasiga, Villa Lastenia, Villa Ordóñez, Villa Santa Cruz, Villa Vista Alegre, Los Portales del Pinar, Trabajadores Chacra Cerro, Tungasuca III, Urbanizaciones Las Garzas, Nuevo Sol El Pinar, El Paraíso, Ranchería, El Pinar, Santa Amelia.

Horario : Desde las 12:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. del 14 de agosto de 2025.

Corte de Agua en San Juan de Lurigancho - 14 de Agosto