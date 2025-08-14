Nacionales

Corte de luz 14 y 15 de agosto: conoce los distritos que tendrán restricción de energía eléctrica

Las interrupciones obedecen a mantenimiento preventivo y ampliación de infraestructura eléctrica. Empresas eléctricas informaron sobre zonas y horarios para prevenir inconvenientes a la población.

La empresa Seal en Arequipa y la concesionaria eléctrica Ensa en Lambayeque han comunicado que se llevarán a cabo interrupciones temporales del servicio en diversos sectores de ambas regiones. Estas acciones forman parte de trabajos de mantenimiento, ampliación y mejoras en la infraestructura eléctrica. La duración de los cortes variará según el distrito y las labores previstas, llegando en algunos casos hasta las nueve horas.

📍 Cortes en Arequipa

14 de agosto – Distritos de Jaquí y Yauca

  • Motivo: Corrección de observaciones según el procedimiento 014-2022.

  • Zonas impactadas: Jaquí, Lampilla, Mochica, Mochica Baja, Patahuasi (Jaquí); Mochica Baja (Yauca).

  • Horario: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.

15 de agosto – Provincia de Islay

  • Motivo: Sustitución de dos transformadores de 50 KVA.

  • Zona impactada: Asociación de Vivienda Taller Villa El Pescador.

  • Horario: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.

📍 Cortes en Lambayeque

14 de agosto – Provincia de Chiclayo

  • Distrito de Chiclayo

    • Motivo: Mantenimiento preventivo en la subestación EN443.

    • Horario: 9:00 a. m. – 11:00 a. m.

    • Sectores: Urb. La Florida (Mz. N, J, M, K, L, F, A, B, C) y Urb. Las Delicias (calle El Muelle).

  • Distrito de La Victoria

    • Motivo: Ampliación por incremento de demanda en la subestación EN2041.

    • Horario: 8:30 a. m. – 4:30 p. m.

    • Sectores: P.J. La Victoria (calle Lloque Yupanqui cdra. 14, calle Mayta Capac cdra. 14 y 15, calle Capac Yupanqui cdra. 14, av. Los Incas cdra. 8, 9 y 10, calle Los Tambo cdra. 8 y 9, calle Collasuyo cdra. 8, 9 y 10).

  • Distrito de Mórrope

    • Motivo: Ampliación por incremento de demanda en la subestación EN4537.

    • Horario: 8:00 a. m. – 1:30 p. m.

    • Sectores: Calle Primavera cdra. 0, pasaje Las Palmeras cdra. 0, calle Prol. Alfonso Ugarte Mz. B.

  • Distrito de Pátapo

    • Motivo: Ampliación por incremento de demanda en la subestación EN1386.

    • Horario: 10:00 a. m. – 4:00 p. m.

    • Sectores: Calle Primavera cdra. 0, pasaje Las Palmeras cdra. 0, calle Prol. Alfonso Ugarte Mz. B.

15 de agosto – Distrito de Pátapo

  • Motivo: Ampliación por incremento de demanda en la subestación EN1371.

  • Horario: 10:00 a. m. – 4:00 p. m.

  • Sectores: Centro de Posope (Mz. 4, 5, 6, 7, 11, 23, 24, 25, A).


