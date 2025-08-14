Corte de luz 14 y 15 de agosto: conoce los distritos que tendrán restricción de energía eléctrica

La empresa Seal en Arequipa y la concesionaria eléctrica Ensa en Lambayeque han comunicado que se llevarán a cabo interrupciones temporales del servicio en diversos sectores de ambas regiones. Estas acciones forman parte de trabajos de mantenimiento, ampliación y mejoras en la infraestructura eléctrica. La duración de los cortes variará según el distrito y las labores previstas, llegando en algunos casos hasta las nueve horas.
📍 Cortes en Arequipa
14 de agosto – Distritos de Jaquí y Yauca
-
Motivo: Corrección de observaciones según el procedimiento 014-2022.
-
Zonas impactadas: Jaquí, Lampilla, Mochica, Mochica Baja, Patahuasi (Jaquí); Mochica Baja (Yauca).
-
Horario: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.
15 de agosto – Provincia de Islay
-
Motivo: Sustitución de dos transformadores de 50 KVA.
-
Zona impactada: Asociación de Vivienda Taller Villa El Pescador.
-
Horario: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.
📍 Cortes en Lambayeque
14 de agosto – Provincia de Chiclayo
-
Distrito de Chiclayo
-
Motivo: Mantenimiento preventivo en la subestación EN443.
-
Horario: 9:00 a. m. – 11:00 a. m.
-
Sectores: Urb. La Florida (Mz. N, J, M, K, L, F, A, B, C) y Urb. Las Delicias (calle El Muelle).
-
-
Distrito de La Victoria
-
Motivo: Ampliación por incremento de demanda en la subestación EN2041.
-
Horario: 8:30 a. m. – 4:30 p. m.
-
Sectores: P.J. La Victoria (calle Lloque Yupanqui cdra. 14, calle Mayta Capac cdra. 14 y 15, calle Capac Yupanqui cdra. 14, av. Los Incas cdra. 8, 9 y 10, calle Los Tambo cdra. 8 y 9, calle Collasuyo cdra. 8, 9 y 10).
-
-
Distrito de Mórrope
-
Motivo: Ampliación por incremento de demanda en la subestación EN4537.
-
Horario: 8:00 a. m. – 1:30 p. m.
-
Sectores: Calle Primavera cdra. 0, pasaje Las Palmeras cdra. 0, calle Prol. Alfonso Ugarte Mz. B.
-
-
Distrito de Pátapo
-
Motivo: Ampliación por incremento de demanda en la subestación EN1386.
-
Horario: 10:00 a. m. – 4:00 p. m.
-
Sectores: Calle Primavera cdra. 0, pasaje Las Palmeras cdra. 0, calle Prol. Alfonso Ugarte Mz. B.
-
15 de agosto – Distrito de Pátapo
-
Motivo: Ampliación por incremento de demanda en la subestación EN1371.
-
Horario: 10:00 a. m. – 4:00 p. m.
-
Sectores: Centro de Posope (Mz. 4, 5, 6, 7, 11, 23, 24, 25, A).