Dina Boluarte: presidenta liderará campaña de acción social en distrito fronterizo de Santa Rosa

Según informó el premier Eduardo Arana, la mandataría Dina Boluarte viajará al distrito de Santa Rosa de Loreto para liderar una campaña de acción social, como parte de los esfuerzos del Ejecutivo para acercar el Estado a la población.

Precisó que, con esta campaña, se continúa el trabajo realizado por diversos ministros de Estado, que visitaron esta localidad fronteriza, el jueves 7 de agosto, en el que se recogieron las preocupaciones y los pedidos de la ciudadanía.

RETOS Y DESAFÍOS

"Con esta actividad estamos respondiendo de manera frontal ante los problemas sociales y los retos y desafíos que tenemos en esta comunidad fronteriza, que requiere mucho apoyo social inmediato del Ejecutivo", dijo el funcionario.

Al respecto, el exalcalde del distrito de Santa Rosa, Iván Yovera, confirmó que la mandataria Dina Boluarte viajará este viernes a dicha localidad. La visita se desarrollará en el marco de las tensiones bilaterales entre Perú y Colombia.