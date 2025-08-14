Capturan a universitaria que extorsionaba a su compañera en Huancayo: le exigía S/ 15 mil

Tras una paciente investigación, la Policía Nacional detuvo a una estudiante de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional del Centro, quien desde hace unos meses venía extorsionando a una compañera de aula.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la comisaría de Cajas, Huancayo, detuvieron a Keissy G. (18), su pareja Wiliam M. (18) y Dacio M. (55), padre del joven, desde cuyo celular se enviaban los mensajes extorsivos, le exigían 15 mil soles.

Según se conoció, los detenidos enviaban las amenazas a través de WhatsApp y era Keissy quien pasaba información a sus cómplices sobre los movimientos de la víctima, quien por recomendación de sus padres denunció la extorsión.

VIDA PRIVADA

Fue los detalles que tenían los delincuentes sobre la vida privada de la joven y sus movimientos, lo que hizo sospechar a los policías que alguien cercano a ella estaba involucrado en la extorsión, e investigaron el origen los mensajes.

Al revisar las llamadas y mensajes de las personas cercanas a la víctima, la policía descubrió todo y preparó un operativo de captura que terminó sin mayores incidentes, los detenidos se mostraron sorprendidos y señalaban ser inocentes.