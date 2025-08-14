¿Cuánto está el dólar HOY?: Este el valor de la divisa este jueves 14 de agosto

Conoce el precio de cambio del dólar así como del euro y otras divisas altamente empleadas en el territorio nacional.

El mercado cambiario en el Perú abrió este jueves 14 de agosto del 2025 con una cotización de S/ 3.518 para la compra y S/ 3.525 para la venta, según el reporte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Aunque el valor oficial se mantiene estable, las tasas varían de manera significativa entre las principales entidades financieras del país.

En el Banco de Crédito del Perú (BCP), el tipo de cambio se ubica en S/ 3.532 para la compra y S/ 3.555 para la venta; en Interbank, en S/ 3.500 y S/ 3.595, respectivamente. Por su parte, el Banco de la Nación ofrece el dólar a S/ 3.470 para la compra y S/ 3.600 para la venta, mientras que el BBVA lo mantiene en S/ 3.461 y S/ 3.630. En tanto, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) registra S/ 3.533 para la compra y S/ 3.537 para la venta.

Cotización de otras divisas

En cuanto a monedas extranjeras, el euro se negocia a S/ 4.14, mil bolívares venezolanos equivalen a S/ 26,36 y 1,95 bolivianos mantienen su paridad con un sol peruano. Estos valores sirven de referencia para importadores, exportadores y ciudadanos que realizan transacciones internacionales o viajes al exterior.

La fluctuación del dólar y de otras divisas responde tanto a movimientos en el mercado global como a la dinámica de oferta y demanda local. Expertos señalan que los próximos días podrían mantenerse con ligeras variaciones, aunque la atención se mantiene en la política monetaria estadounidense y los indicadores económicos de la región.