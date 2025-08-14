Censo Nacional 2025: INEI inicia censo en Santa Rosa de Loreto

El operativo avanza con normalidad en todo el país y cuenta con tecnología digital para garantizar la calidad de los datos.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) continúa con el despliegue del operativo censal en todo el país y esta semana inició las labores de empadronamiento en el distrito de Santa Rosa, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, región Loreto. El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, informó que en esta localidad se prevé registrar más de mil viviendas, tanto en su área urbana como rural.

Cobertura en zonas urbanas y rurales

Según detalló Morán Flores, en la isla Chinería, que concentra la zona urbana de Santa Rosa, se han programado visitas a 506 viviendas, mientras que el resto se ubica en áreas rurales. Para optimizar la cobertura, el organismo ha dispuesto el envío de refuerzos con más equipos de censistas en los próximos días, con el fin de completar el levantamiento de datos en el menor tiempo posible.

En el balance nacional, el INEI informó que, en los primeros siete días de trabajo, se logró empadronar un total de 2 millones 145,680 viviendas. La institución destacó el compromiso de los censistas que, con chalecos y gorros morados, credenciales con código QR y tabletas digitales, llevan adelante un operativo 100 % digital que permite el monitoreo en tiempo real de la información recogida.

Morán Flores remarcó que todo el personal de campo ha sido previamente capacitado y cuenta con protocolos para garantizar su seguridad y la de la población. Asimismo, subrayó que los datos obtenidos serán clave para la formulación de políticas públicas que atiendan las necesidades de la ciudadanía en todo el país.