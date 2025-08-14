Piura: asaltan a cinco censistas y les roban tablets y celulares

Según la denuncia, los trabajadores fueron asaltados por un grupo de sujetos que les robó sus pertenencias y material de trabajo.

Cinco censistas fueron asaltados la tarde de este miércoles en el asentamiento humano María Parado de Bellido, en la provincia de Paita, Piura, mientras realizaban su labor de empadronamiento.

Según la denuncia presentada en la comisaría de Ciudad del Pescador, los trabajadores —procedentes de Pueblo Nuevo de Colán, El Arenal, La Huaca y Paita— fueron interceptados por un grupo de sujetos que les sustrajo sus pertenencias personales y el material de trabajo, entre ellos tablets y teléfonos celulares.

Aunque las víctimas no reportaron que los delincuentes portaran armas, la Policía Nacional desplegó un operativo en la zona para rastrear el GPS de uno de los equipos robados y ubicar a los responsables.

DISPOSITIVOS CONTENÍAN INFORMACIÓN DE PERSONAS CENSADAS

Las autoridades expresaron su preocupación debido a que los dispositivos contenían información de varias personas censadas durante la jornada. Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a denunciar si se les ofrece en venta artículos de dudosa procedencia.