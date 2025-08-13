¿Perdiste o te robaron el DNI? Esto es lo que debes hacer de inmediato

Reniec detalla el proceso, costos y plazos para obtener un duplicado del DNI electrónico en caso de pérdida, robo o deterioro.

Si tu Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) se extravió, fue sustraído o presenta daños severos, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) permite solicitar un duplicado. Aunque no es obligatorio, se recomienda presentar una denuncia en la comisaría o de forma virtual ante la Policía Nacional del Perú para prevenir el uso indebido de tu información personal.

Pasos y costos para solicitar el duplicado

El pago por derechos administrativos puede realizarse en línea o de forma presencial. El trámite es personal y solo el titular puede recibir el documento. Ingresa a este LINK y luego sigue estos son los detalles:

Pago digital : S/ 33.00 con código de tributo 00522 en pagalo.pe, Banco de la Nación o agentes autorizados.

Pago presencial : S/ 35.00 con código de tributo 00522 en Banco de la Nación, agentes del BN o pagalo.pe.

Lugar del trámite : centros de atención del Reniec o Centros MAC .

Tiempo de entrega : Lima: entre 5 y 7 días hábiles. Provincias: entre 10 y 12 días hábiles.

Requisitos al recogerlo: verificar en la Consulta de Estado de Trámite que esté al 100% y firmar formatos para cancelar o renovar los certificados digitales.

Para consultas, el Reniec ofrece atención vía WhatsApp al 990182569 o por teléfono al (01) 315-2700 y (01) 315-4000, anexo 1900.