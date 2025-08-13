Terror en Yurimaguas: madre e hija fueron asesinadas durante ritual de presunto brujo vinculado a otros tres crímenes

La comunidad de San Lorenzo vive atemorizada tras el hallazgo de dos cuerpos. El sospechoso, buscado por otros asesinatos, se estaría escondiendo en la selva para eludir a la Policía.

En la apacible comunidad de San Lorenzo, en Yurimaguas, el hallazgo de los cuerpos sin vida de una madre y su hija ha desatado una ola de temor. Las primeras investigaciones apuntan como presunto autor a un hombre identificado por su apellido, Acipani, conocido en la zona por practicar magia negra y vinculado a otros tres asesinatos ocurridos este año.

LO QUE SE SABE DEL MACABRO CASO

De acuerdo con la hipótesis policial, las víctimas habrían sido atacadas durante un ritual. El agresor, aprovechando la sesión, les habría golpeado la cabeza con un objeto contundente, y provocó su muerte instantánea. Testigos afirman que este supuesto brujo actúa con frialdad y método: después de cada crimen, se interna en la selva, donde permanece oculto durante semanas para evitar ser capturado.

El caso no sería aislado. En enero y abril se registraron homicidios con un modus operandi similar, cuyas víctimas mantenían algún vínculo con el sospechoso. Los comuneros señalan que el hombre buscaría notoriedad como parte de una retorcida competencia por ser el más temido de la región.

La Policía ha desplegado operativos en la provincia de Alto Marañón, aunque la geografía agreste y la experiencia del acusado para desplazarse entre la espesura han dificultado su captura. Mientras tanto, en San Lorenzo, las familias evitan salir de noche y temen nuevas desapariciones. Algunos vecinos aseguran que las víctimas acudieron al brujo en busca de ayuda espiritual, mientras otros sostienen que fueron elegidas al azar para un ritual.

El Ministerio Público de Yurimaguas abrió una investigación preliminar por homicidio calificado.