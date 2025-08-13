Tipo de cambio hoy 13 de agosto: dólar abre a la baja en el mercado peruano

Se registra un ligero retroceso en el precio de la divisa estadounidense en el inicio de la jornada.

El tipo de cambio en el Perú inició la jornada de hoy, miércoles 13 de agosto del 2025, con un valor de S/ 3.518 para la compra y S/ 3.525 para la venta, de acuerdo con la información oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Esta ligera variación respecto a la sesión anterior refleja el comportamiento del mercado cambiario en medio de la influencia de factores externos e internos.

La diferencia entre ambas cotizaciones se conoce como el spread o margen de compra y venta. El precio de compra representa la cantidad de moneda nacional que una entidad está dispuesta a pagar para adquirir un dólar, mientras que el precio de venta indica cuánto debe desembolsar un cliente para obtener la divisa estadounidense. Este margen es clave para el negocio de las casas de cambio y entidades financieras.

Cotización de otras divisas

En cuanto a otras monedas, el euro se ubica en S/ 4.13, mientras que mil bolívares venezolanos equivalen a S/ 26,42. Por su parte, 1,96 bolivianos mantienen su equivalencia de un sol peruano. Estos valores son referencia para quienes realizan operaciones de comercio exterior, turismo o transferencias internacionales.

Analistas del sector económico recomiendan seguir de cerca los próximos movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos y los indicadores macroeconómicos del país, ya que cualquier cambio en las tasas de interés o en la percepción de riesgo puede impactar en la cotización del dólar en el mercado peruano durante las siguientes semanas.