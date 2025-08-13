Reniec fija plazo para actualizar el DNI antes de las Elecciones 2026

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reafirmó su función clave en el desarrollo de los comicios en el Perú, señalando que su labor esencial es “elaborar y actualizar el padrón electoral”. En ese sentido, la institución recordó que este registro se construye con la participación de todos los ciudadanos y que resulta fundamental realizar ciertos trámites antes de la fecha límite.

Según precisó la entidad, para que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pueda asignar de forma correcta los lugares y mesas de votación, es indispensable que los electores “actualicen su dirección en el DNI”. Asimismo, subrayó que quienes cumplan la mayoría de edad deben realizar el cambio de su documento de identidad de menor por el de adulto, con el fin de “identificarse correctamente en su mesa de votación”.

Fecha límite para las Elecciones Generales 2026

Reniec también recordó que el padrón de las Elecciones Generales 2026 se cerrará el próximo 14 de octubre de 2025. “No lo dejes pasar”, exhortó, instando a que quienes tengan el DNI vencido lo renueven y que las familias registren oportunamente la defunción de algún miembro, para que este sea retirado del padrón. “El padrón lo hacemos todos”, enfatizó la institución.

Entre las recomendaciones difundidas, se incluyó la necesidad de cumplir con los plazos y evitar dejar los trámites para último momento. “Actualizar el DNI, renovarlo si está vencido o cambiar el documento amarillo por el azul al cumplir los 18 años” son pasos que permitirán a los electores ejercer su derecho al voto sin contratiempos en la próxima contienda electoral.