Perú refuerza presencia militar en Santa Rosa de Loreto por tensión con Colombia

En medio de la creciente tensión diplomática en la frontera con Colombia, las autoridades peruanas reforzaron las medidas de seguridad en el distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla Chinería, región Loreto.

Aproximadamente 20 soldados del Ejército Peruano (EP) iniciaron esta noche un patrullaje a pie por las principales calles de la jurisdicción, partiendo desde el puerto local. El despliegue, realizado en formación y con armamento completo, comenzó inmediatamente después del cierre fronterizo habitual —de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.— que rige para las tres ciudades que convergen en la zona: Santa Rosa de Loreto (Perú), Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil).

De manera paralela, unidades de la Marina de Guerra del Perú patrullaron el río Amazonas, especialmente en el sector de la isla Chinería, luego de que el precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero colocara una bandera de su país en dicho territorio, acción percibida como una provocación.

AUMENTAN PRESENCIA DE AGENTES DE LA PNP

La Policía Nacional del Perú también incrementó su presencia en la zona: el número de agentes en el puesto de vigilancia fronteriza pasó de 13 a 26 efectivos.

(Con información de RPP)