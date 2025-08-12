Áncash: pobladores hallan muerto a turista danés en el nevado Taulliraju

En un hallazgo que hicieron los pobladores de la comunidad de Jancapampa, en Áncash, se encontró el cuerpo sin vida de un turista de origen danés en las inmediaciones del nevado Taulliraju.

De acuerdo a la información compartida por las autoridades locales y miembros del serenazgo, se pudo identificar al occiso como Sangil Kim Andersen (58). Dentro de sus pertenencias se encontró un documento emitido por el municipio de Rudersal.

NEVADO TAULLIRAJU VISITADO POR ESCALISTAS

El nevado Taulliraju, el cual sobrepasa los 5,800 metros sobre el nivel del mar, se ubica entre la Cordillera Blanca, por lo que, miles de turistas nacionales y extranjero acuden a la región para escalar este atractivo para los amantes del deporte extremo.

Cabe mencionar que, hasta el momento se desconoce las causas del deceso, es por ello, que el Ministerio Público ha iniciado las diligencias correspondientes. Del mismo modo, comenzaron los trámites para repatriar el cuerpo a su país de origen.