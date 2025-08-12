Evita estafas inmobiliarias con SUNARP: verifica gratis la situación registral del inmueble

En el Perú, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) ofrece herramientas gratuitas y seguras para protegerte de fraudes al momento de comprar, vender o alquilar un inmueble. A continuación, te mostramos cómo usarlas paso a paso.
1. Consulta la partida registral
-
Ingresa a la aplicación Conoce Aquí de SUNARP (web o móvil).
-
Introduce el número de partida o datos del propietario.
-
Revisa información como titularidad, cargas, gravámenes y antecedentes registrales del inmueble.
-
Este paso es gratuito y evita que realices transacciones con propiedades en litigio o embargadas.
2. Activa la Alerta Registral
-
Solicita este servicio gratuito en línea desde Alerta Registral SUNARP o de manera presencial en una oficina de la entidad.
-
Recibirás notificaciones por correo electrónico o mensaje de texto cada vez que alguien intente inscribir o modificar datos de tu propiedad.
-
Existen dos modalidades: Alerta de Inscripción y Alerta de Publicidad, ambas para actuar de forma inmediata ante trámites no autorizados.
3. Utiliza la Inmovilización Temporal de Partidas
-
Si no planeas vender tu inmueble a corto plazo, puedes solicitar el bloqueo temporal de su partida registral en Inmovilización de Partidas SUNARP.
-
El plazo de inmovilización puede ser de hasta 10 años.
-
Durante este tiempo, no se podrá inscribir ningún acto de transferencia, hipoteca o gravamen sin tu autorización formal.
4. Verifica antes de firmar
-
Antes de realizar cualquier compra, solicita la partida registral actualizada del inmueble en Publicidad Registral en Línea.
-
Corrobora que el vendedor sea el propietario inscrito y que no existan procesos judiciales, cargas o hipotecas que puedan afectarte.
-
Este paso debe hacerse incluso si el vendedor es una persona conocida.