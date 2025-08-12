Evita estafas inmobiliarias con SUNARP: verifica gratis la situación registral del inmueble

A continuación, te mostramos cómo usarlas paso a paso.

En el Perú, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) ofrece herramientas gratuitas y seguras para protegerte de fraudes al momento de comprar, vender o alquilar un inmueble. A continuación, te mostramos cómo usarlas paso a paso.

1. Consulta la partida registral

Ingresa a la aplicación Conoce Aquí de SUNARP (web o móvil).

Introduce el número de partida o datos del propietario.

Revisa información como titularidad, cargas, gravámenes y antecedentes registrales del inmueble.

Este paso es gratuito y evita que realices transacciones con propiedades en litigio o embargadas.

2. Activa la Alerta Registral

Solicita este servicio gratuito en línea desde Alerta Registral SUNARP o de manera presencial en una oficina de la entidad.

Recibirás notificaciones por correo electrónico o mensaje de texto cada vez que alguien intente inscribir o modificar datos de tu propiedad.

Existen dos modalidades: Alerta de Inscripción y Alerta de Publicidad, ambas para actuar de forma inmediata ante trámites no autorizados.

3. Utiliza la Inmovilización Temporal de Partidas

Si no planeas vender tu inmueble a corto plazo, puedes solicitar el bloqueo temporal de su partida registral en Inmovilización de Partidas SUNARP .

El plazo de inmovilización puede ser de hasta 10 años .

Durante este tiempo, no se podrá inscribir ningún acto de transferencia, hipoteca o gravamen sin tu autorización formal.

4. Verifica antes de firmar