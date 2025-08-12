Santa Rosa de Loreto: Fuerzas Armadas han intensificado patrullajes de seguridad en la frontera

Desde hace unos días, se han intensificado los patrullajes de seguridad a cargo del Ejército del Perú y la Marina de Guerra en el distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicada en la isla de Chinería, fronteriza con Colombia.

Soldados del Ejército recorre a pie las calles de la ciudad, mientras unidades de guardacostas de la Marina patrullan sobre el río Amazonas. Las acciones forman parte del plan de seguridad integral para Santa Rosa de Loreto.

ORDEN Y TRANQUILIDAD

Las autoridades señalan que la intervención militar y naval en este distrito de la isla Chinería busca garantizar el orden y la tranquilidad, en medio de una situación de alta sensibilidad fronteriza tras los incidentes con Colombia.

Asimismo, este despliegue de fuerzas del orden, solicitadas incluso por los mismos vecinos de Santa Rosa, representa una respuesta preventiva y disuasiva ante potenciales amenazas a la seguridad territorial que podrían ocurrir.