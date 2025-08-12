Precio del dólar hoy: consulta la cotización en el mercado peruano este martes 12 de agosto

El tipo de cambio en el Perú abrió la jornada de este lunes 11 de agosto del 2025 con una cotización oficial de S/ 3.527 para la compra y S/ 3.535 para la venta, según el reporte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Esta cifra refleja el valor de referencia que se toma en cuenta para operaciones cambiarias y transacciones comerciales.

La evolución del precio del dólar sigue siendo un indicador clave para la economía nacional, ya que cualquier fluctuación en la política monetaria de Estados Unidos o en el panorama económico global puede influir en la estabilidad del tipo de cambio peruano. Factores como la inflación internacional, las tasas de interés y los movimientos del mercado bursátil estadounidense son determinantes en este comportamiento.

Cotización de otras divisas

Además de la moneda estadounidense, el mercado cambiario peruano también reporta valores de referencia para otras divisas. El euro se negocia a S/ 4.10, mientras que mil bolívares venezolanos tienen un valor equivalente a S/ 26,64. En cuanto a la moneda boliviana, 1,96 bolivianos corresponden a un sol peruano. Estas cifras permiten a empresas y ciudadanos proyectar el costo de transacciones internacionales y planificar gastos en moneda extranjera.

La atención de los analistas se mantiene en los próximos anuncios económicos de Estados Unidos y en la dinámica interna del mercado local, factores que podrían generar ajustes en la cotización del dólar en los días venideros. Mientras tanto, las operaciones comerciales y financieras continúan adaptándose a un escenario donde la estabilidad cambiaria es determinante para la toma de decisiones.