Puno: tras paciente seguimiento y vestidos de censistas policías capturan a menor acusado de violación

Vestidos como censistas para evitar que fugue, policías capturaron a un menor de 16 años, quien es acusado de haber ultrajado a su sobrina de 4 años. El adolescente era intensamente buscado. Fue detenido en la provincia de Azángaro, en Puno.

Sobre el intervenido, de iniciales J. H. P. pesa una detención preliminar de 7 días dictada por el juzgado del distrito de La Joya, Arequipa, que no se concretó porque desapareció. La detención se efectuó el 9 de agosto, informa la agencia Andina.

VISITÓ A SU HERMANA

Según las investigaciones, el detenido viajó a la ciudad de Arequipa para visitar a su hermana, quien un día le pidió que cuidara a su hija, momento que aprovechó el adolescente para agredirla. Cuando volvió la madre le dijo que la menor se había caído.

La progenitora la llevó al hospital pues la niña no paraba de llorar, tras la revisión médica le informaron que la pequeña presentaba un fuerte golpe en la cabeza y signos de haber sido ultrajada. Fue internada inmediatamente y después de 18 días falleció.