Elecciones 2026: JNE identifica 271 posibles vulneraciones a la neutralidad electoral

El organismo remitió 58 informes a los jurados especiales y recordó que funcionarios y autoridades deben actuar con imparcialidad.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó que, hasta la fecha, se han identificado 271 situaciones que podrían constituir una infracción al principio de neutralidad en el marco del proceso electoral que se realizará el 2026. Asimismo, el organismo remitió 58 informes a los jurados electorales especiales (JEE) para su evaluación. Luis Ramos, coordinador de monitoreo de la Dirección de Fiscalización, explicó que un solo informe puede incluir desde una hasta decenas de incidencias, lo que explica la diferencia entre la cantidad de reportes y el número total de casos observados.

Casos más comunes y fiscalización en curso

De acuerdo con Ramos, las situaciones más recurrentes corresponden a la realización de actos que beneficien a un partido o candidato y a la difusión de propaganda electoral por parte de autoridades o funcionarios en ejercicio. El funcionario precisó que la neutralidad es un principio constitucional que exige imparcialidad política de toda autoridad y servidor público durante los comicios.

El representante del JNE subrayó que la labor de fiscalización se lleva a cabo de manera constante para asegurar que el proceso electoral se desarrolle con apego a la legalidad. Detalló que los fiscalizadores operan en todo el país, identificando posibles infracciones, elaborando informes y remitiéndolos a los órganos electorales de primera instancia, actualmente conformados por cinco jurados electorales especiales.

Finalmente, Ramos hizo un llamado a las autoridades y funcionarios a respetar las normas que rigen su conducta en periodo electoral. “Todos los servidores públicos deben mantener imparcialidad política y cumplir con su deber de neutralidad”, enfatizó.