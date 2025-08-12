Ucayali: incendio en embarcación de combustible deja tres heridos graves en Atalaya

El siniestro se registró alrededor de las 4:00 p.m., cuando se descargaba combustible desde la embarcación hacia un vehículo cisterna en el puerto local.

Al menos tres personas resultaron heridas, una de ellas con quemaduras de tercer grado, tras un incendio ocurrido la tarde de este lunes en una embarcación que transportaba combustible en la provincia de Atalaya, región Ucayali.

El siniestro se registró alrededor de las 4:00 p.m., cuando se descargaba combustible desde la embarcación hacia un vehículo cisterna en el puerto local. Según el director del Hospital Intercultural de Atalaya, Juan Pagan, una chispa habría provocado el fuego que alcanzó a tres hombres.

Las víctimas permanecen internadas en dicho hospital, que carece de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), por lo que urge su traslado al Hospital Regional de Pucallpa para recibir atención especializada. Uno de los heridos presenta quemaduras en más del 90 % de su cuerpo, otro en cerca del 30 % y el tercero en un 12 %.

ESPERAN VUELO

El personal de salud aguarda la designación de un vuelo para el traslado, pues el viaje fluvial entre Atalaya y Pucallpa demora alrededor de 17 horas. Pagan pidió que el hospital cuente con una UCI debido a que se ubica en una zona estratégica para el tránsito de combustibles y la actividad fluvial.