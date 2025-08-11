Feriado de Santa Rosa: ¿cuánto te deben pagar por trabajar el 30 de agosto?

La recomendación de las autoridades es que los empleadores cumplan la normativa, no solo para evitar sanciones, sino también para garantizar condiciones justas y un trato adecuado.

El próximo 30 de agosto, el país conmemorará el Día de Santa Rosa de Lima, considerada la primera santa de América y una de las figuras religiosas más representativas del Perú. Esta fecha, declarada feriado nacional por el Decreto Legislativo N.º 713, implica descanso obligatorio para los trabajadores del sector público y privado.

Opciones y beneficios para quienes laboren

En caso un trabajador preste servicios en esta fecha, la ley establece dos alternativas. La primera es recibir un día de descanso compensatorio, pactado con el empleador. La segunda, si no se otorga ese descanso, es recibir el pago de manera triple: el salario correspondiente al feriado, el pago por la jornada laborada y un recargo adicional del 100% sobre el sueldo diario. Así, si el ingreso diario es de S/ 100, el monto total sería de S/ 300.

Sanciones para empleadores que incumplan

No respetar estos derechos laborales puede generar denuncias ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Las multas por infracciones varían de acuerdo al tamaño de la empresa: desde montos superiores a S/ 1,100 para microempresas hasta más de S/ 270,000 en el caso de grandes compañías fuera del régimen MYPE.

La recomendación de las autoridades es que los empleadores cumplan la normativa, no solo para evitar sanciones, sino también para garantizar condiciones justas y un trato adecuado a todos los trabajadores en esta fecha de especial significado para el país.